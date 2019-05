Inbromsning i tysk inflation

Foto: Jens Meyer/AP/TT

Den tyska inflationen bromsade in rejält under maj, jämfört med månaden före, och hamnade under Europeiska centralbankens (ECB) mål på runt 2,0 procent.

Inflationen i årstakt och mätt med det EU-harmoniserade måttet HICP i Europas största ekonomi steg 1,3 procent under maj, enligt den federala statistikmyndighetens preliminära siffror. Det kan jämföras med aprilsiffran på 2,1 procent.

Analytiker hade i genomsnitt väntat sig en ökning av konsumentpriserna med 1,4 procent, enligt en Reutersenkät.

På månadsbasis steg inflationen med 0,3 procent jämfört med månaden före, vilket är i linje med förväntningarna.