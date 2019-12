Ingen öppning i tv-kriget

Foto: Janerik Henriksson/TT

Sedan midnatt har Tele2-ägda Com Hem släckt TV4:s kanaler och C More. Ett möte mellan Tele2, TV4 och Telia på tisdagskvällen ledde inte till något nytt avtal.

Förhoppningen med mötet mellan ledningarna var hitta en lösning som i sista stund skulle göra att de kunde undvika att släcka ned kanalerna. Men sedan natten till onsdagen har 1,6 miljoner hushåll tappat TV4.

– Jag träffade Christian Luiga och Casten Almquist i går kväll och erbjöd mig att sitta kvar och förhandla tills vi har hittat en uppgörelse. Det ville de inte, de ville i stället ha en ytterligare tidsfrist, och helt enkelt fortsätta förhala, säger Anders Nilsson, vd Tele2.

Som Anders Nilsson ser det finns det en enkel lösning – att Telia på nytt sätter sig vid förhandlingsbordet.

Avfärdade erbjudande

Enligt Tele2 har bolaget velat förhandla om nya rättigheter med Telia och TV4 i ett halvår. Tele2 hävdar att ett avtal krävs för att företaget ska kunna digitalisera 1,6 miljoner hushåll under det kommande året.

Com Hem har erbjudits att sända kanalerna fritt, utan avtal, en månad till, men avfärdat erbjudandet.

Enligt TV4 har Com Hem under lång tid krävt att få mer utan att betala mer.

– Vi har klara problem med att förstå logiken i att kräva nya rättigheter utan att vilja betala för dem, sade TV4:s vd Casten Almqvist till TT på tisdagen.

Beredda att betala

Men det avvisar Tele2-chefen.

– Det har aldrig varit en fråga om pris, vi har inte ens fått ett erbjudande att diskutera. Det vi fastnar på är att Telia inte vill sälja de rättigheterna vi behöver för att digitalisera och för att ge våra kunder tillgång till TV4 oavsett TV, mobil eller surfplatta.

Tele2 är berett att betala marknadspris och betalar redan andra kanalbolag för dessa rättigheter, tillägger han.

Com Hem ersätter tillsvidare kanalerna med ett annat utbud. TV4 ersätts med National Geographic, Sjuan med Paramount Network och TV12 med History Channel.

Utöver det får kunder hos Com Hem och Boxer, som har mobiltelefoni från Tele2, Comviq eller Com Hem, obegränsad mobildata från och med onsdag. Bredbandskunder som är uppkopplade till FiberKoax via Com Hem får snabbare uppkoppling i hemmet.