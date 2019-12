Ingen Zachrisson i EM-truppen – eller?

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Ingen Niclas Ekberg. Och inte heller någon Mattias Zachrisson, som det ser ut.

Sveriges handbollsherrar kommer till hemma-EM med två talangfulla, men väldigt orutinerade, högersexor.

Ekberg har tackat nej av familjeskäl, men när Kristján Andrésson presenterade 16-mannatruppen till handbolls-EM på hemmaplan fanns det fortfarande en förhoppning att Mattias Zachrisson skulle kunna vara med.

Efteråt finns det fortfarande en förhoppning, även om "Zacke" just nu inte är uttagen. Truppen – Sverige inleder mot Schweiz i Göteborg den 10 januari – måste spikas dagen före premiären, men efter det kan man fortfarande byta in två spelare från bruttotruppen under huvudrundan.

– Mattias håller på att rehabiliterar sig från sin axeloperation och den har gått väldigt bra. Så det finns en möjlighet att han kan vara med fortfarande, men det är ett högst osäkert kort, säger förbundskapten Kristján Andrésson.

304 landskamper

I stället ser det ut som att Sverige får klara sig utan Ekberg och Zachrisson (304 landskamper tillsammans), och förlita sig på mer oprövade Daniel Pettersson, Magdeburg (17 landskamper) och 19-åriga Valter Chrintz, IFK Kristianstad (4 landskamper).

– På vår högersida har Niclas och Mattias i princip ägt den positionen i några år och gjort det väldigt bra för oss. Det är olyckligt att vi har bra spelare borta, men Daniel och Valter är väldigt duktiga handbollsspelare. Erfarenheten som de saknar, den kan man inte köpa. Men nu får de en häftig möjlighet att spela EM på hemmaplan och jag har stort förtroende för dem, säger Andrésson.

Även på vänstersex blir det ett oprövat kort när mästerskapsdebutanten Lucas Pellas, Lugi, får chansen tillsammans med erfarna Jerry Tollbring.

Lite anmärkningsvärt är också att Andrésson bara tagit ut en högernia: Albin Lagergren.

– Vi har bara en vänsterhänt niometersspelare nu och det är Albin Lagergren. Han har under de tre mästerskapen som vi har haft tillsammans spelat väldigt mycket. Så jag har stort förtroende för honom i den rollen. Sedan måste han såklart vila ibland och då har vi till exempel idéer med högerhänta högernior.

Drömmen: Tele2 arena

Ett annat alternativ är att likt för Zachrisson hålla tummarna för att Ivryproffset Linus Persson blir spelklar i tid till mästerskapet.

– Linus har haft problem med ett knä. Han spelar i sitt klubblag, men har emellanåt besvär. Vi hoppas att han genom vila och återhämtning ska kunna vara aktuell för en del av EM.

Sedan tidigare står det klart att Hampus Wanne missar EM efter att ha opererat hälen, medan veteranen Kim Andersson har tackat nej av familjeskäl.

Sverige är regerande EM-silvermedaljör och har höga målsättningar på nytt. Drömmen är att nå finalhelgen, som avgörs på Tele2 arena i Stockholm.

– Det är något som kittlar och naturligtvis en målbild som alla vi ledare och spelare har. Vi ska se till att ge oss den bästa möjligheten vi kan för att få stå här i Tele2 arena. Men det kommer att krävas att vi spelar vår bästa handboll någonsin, säger Kristjén Andrésson.

Fakta Fakta: Sveriges trupp till EM Målvakter: Andreas Palicka, Rhein-Neckar Löwen, Mikael Appelgren, do. Vänstersex: Jerry Tollbring, Rhein-Neckar Löwen, Lucas Pellas, Lugi. Mittsex: Andreas Nilsson, Veszprém, Jesper Nielsen, Rhein-Neckar Löwen, Max Darj, Bergischer. Högersex: Daniel Pettersson, Magdeburg, Valter Chrintz, IFK Kristianstad. Vänsternio: Kim Ekdahl Du Rietz, Paris Saint-Germain, Lukas Nilsson, Kiel, Simon Jeppsson, Flensburg-Handewitt, Philip Henningsson, IFK Kristianstad. Mittnio: Jim Gottfridsson, Flensburg-Handewitt, Linus Arnesson, Bergischer HC. Högernio: Albin Lagergren, Magdeburg. Reserver på plats vid samlingsstarten: Tobias Thulin, målvakt, Magdeburg Fredric Pettersson, mittsex, Montpellier Jack Thurin, högernio, IFK Skövde Övriga reserver: Målvakt: Mikael Aggefors, Ålborg. Vänstersex: Emil Frend Öfors, Wetzlar. Högersex: Mattias Zachrisson, Füchse Berlin, Anton Halén, IFK Kristianstad. Mittsex: Anton Lindskog, Wetzlar. Mittnio: Jesper Konradsson, Skjern, Felix Claar, Alingsås, Alfred Jönsson, Hannover Burgdorf. Högernio: Linus Persson, Ivry. Visa mer...