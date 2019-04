IS efter fallet: Kan spridas till fler länder

Foto: Maya Alleruzzo/AP/TT

Terrorrörelsen IS må ha fråntagits sitt sista landfäste i Syrien, men är långt ifrån besegrad. Den våldsamma ideologin lär få fäste i länder med svaga styren – och nya strategier som innefattar knivdåd och sällsynta språk kan utvecklas, varnar terrorexperten Michael Rubin.

Amerikanske Rubin, som är verksam vid tankesmedjan American Enterprise Institute, anser att IS är lika farlig i dag som för några år sedan – men på ett annat sätt.

– Ett territorium kan omringas, men när en rörelses anhängare är spridda för vinden kan attackerna komma varsomhelst ifrån, säger han.

– Och Abu Bakr al-Baghdadi (IS ledare) existerar fortfarande – någonstans.

Svaga styren

IS, liksom al-Qaida och andra extremistgrupper, frodas på platser där staten eller regeringsapparaten är svag eller obefintlig. Syrien och Irak, över vars gränser al-Baghdadi 2014 utropade sitt nu besegrade kalifat, är långt ifrån de enda.

– Vi har norra Sinai i Egypten, Sahelområdet i Afrika och ett oroligt Algeriet. IS har rekryterat i Libyen och för Jemen. Och i Afghanistan har IS genomfört attacker.

Afghanistan – som tidigare haft talibanstyre och som nu är svårt plågat av korruption och maktkamper mellan klanledare, extremistgrupper och regimstyrkor – är ett kapitel för sig. Michael Rubin tror inte att IS och talibanerna kommer att slå sina påsar ihop, utan snarare fortsätta att konkurrera om makt och rekrytering. Han spår ökad IS-aktivitet i både Afghanistan och Pakistan, länder med rik muslimsk historia.

– IS anser att nationsgränser är ett illegitimt, vänsterländskt påhitt. Afghanistans gränser drogs de senaste århundradena, ur IS perspektiv är de så konstgjorda som något kunde vara. De kan komma att försöka visa att gränserna borde vara annorlunda.

Nytt kalifat?

Att IS i en nära tid försöker lägga under sig land och utropa ett nytt kalifat i exempelvis den regionen tror han dock inte är sannolikt – om det sker lär det ta decennier. Terrorrörelsen är försvagad

– Men den teologiska grunden för att utropa ännu ett kalifat finns, IS talade inte om sitt (nu övervunna) kalifat som det sista utan som det femte eller sjätte av åtta legitima före tidens ände.

Något terrorrörelsen lyckats med de senaste åren är att återinföra just begreppet kalifat, som tidigare mest fanns i historieböckerna, i allmänhetens ordförråd. Det medieskickliga IS brutala idé om ett kalifat har fått över 30 000 anhängare från över 90 länder att ansluta sig till rörelsen. Och västvärlden har varit dålig på att bekämpa just ideologin, påpekar Rubin.

Ideologin i kombination med internet gör dagens IS motståndskraftig. Självradikalisering och rekrytering via internet förekommer i ett stort antal länder. Nu finns förvisso inget kalifat för hågade att resa till, men väl stöd och guider för den som vill genomföra attacker på egen hand. Rubin spår att den typen av terrordåd kommer att öka.

Små, lokala språk

Vidare understryker han att underrättelsearbetet måste förbättras i många länder, så att myndigheterna blir mer proaktiva.

– Problemet med västerländska säkerhetstjänster är att de hela tiden försöker stoppa den senaste terrorattacken, men terrorister är mer kreativa än så. Ingen skulle försöka använda sig av en vattenflaska på ett flygplan i dag. Däremot tror jag att vi kommer att se fler dåd där bilar och knivar är inblandade.

Michael Rubin, som skrivit flera böcker och med jämna mellanrum besöker Mellanöstern och Afrikas horn, fruktar också att IS eller andra extremiströrelser tar till den metod som bland annat USA:s försvar använde sig av under andra världskriget. Då lät de personer ur landets ursprungsbefolkning kommunicera hemliga uppgifter på sitt språk – ett språk som inte kunde översättas även om det snappades upp av fienden.

– I exempelvis södra Tchad finns flera lokala klanspråk som jag inte tror att varken CIA eller andra underrättelseorgan skulle kunna knäcka. Om IS eller al-Qaida blir ännu mer aktiva i Afrika söder om Sahara kan dessa språk komma att använda mot oss, då kan terrorister kommunicera öppet på mobiltelefoner.