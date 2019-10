"Jag är stolt över att vi lyckats hålla ihop"

Foto: Werecki Promotion

De har spelat tillsammans i över 50 år, men bröderna Howard och David Bellamy tröttnar inte. Nu är de Sverigeaktuella med "Greatest hits tour".

Howard och David Bellamy befinner sig just nu på en lång Europaturné. Bröderna, som är 73 respektive 69 år gamla, gör i snitt 150 spelningar per år. De bor tillsammans på den ranch i Florida där de växte upp och deras liv tillsammans med släkten dokumenteras i deras egen realityserie "Honkytonk Ranch".

– Jag tror att det farligaste av allt är att ha tråkigt. Varken jag eller min bror tar speciellt mycket ledigt, vi gillar att hålla i gång. Vi är ute på spelningar och när vi är hemma filmar vi showen, men då bestämmer vi själva och kan ta sovmorgon, säger Howard Bellamy.

Gillar Abba

Duons största hit är "Let your love flow", som de spelade in 1976, med vilken de även tog sig in på topplistorna utanför countrygenren. Countryartisten Blake Shelton gjorde en cover på deras låt "Redneck girl" 2007 och duon fick senare frågan om att följa med sångaren på turné, vilket har lett till ett långvarigt samarbete. Men Howard Bellamy lyssnar hellre på musik från sin ungdomstid än på dagens countryartister.

– Jag gillar en del av dem, Kacey Musgraves till exempel. Men mycket låter likadant för mig. Jag går alltid tillbaka till 60- och 70-talet och artister som Joni Mitchell. Hon har inspirerat så många och många verkar ha lånat av henne. Jag gillar när artister sjunger i stämmor, eftersom det är det vi alltid har gjort. Både jag och David älskar Abba. Deras maffiga stämsång i refrängerna, wow!

"Inga problem"

Howard Bellamy säger att han hoppas hinna med ett besök på Abba-museet när bröderna gör ett stopp i Stockholm. På frågan vad han är mest stolt över under den långa karriären svarar han syskonrelationen.

– Att vi har lyckats hålla ihop alla dessa år och fortfarande pratar med varandra. Våra föräldrar uppfostrade oss och lärde oss att jobba tillsammans. Jag är stolt över att vi fortfarande vill ses och prata med varandra varje dag.

TT: Blir ni aldrig osams?

– Inte så länge han gör vad jag säger åt honom. Då har vi inga problem, säger den äldre Bellamybrodern.