Jai Paul släpper nytt efter sju års tystnad

Foto: Jai Paul

Den brittiske artisten och musikproducenten Jai Paul bjuder sina fans på en glad överraskning. För första gången på sju år ger han ut ny musik, skriver .

Efter att inte ha använt sitt sedan 2013 kom plötsligt London-artisten med ett meddelande om att han lanserar ny musik och en ny hemsida.

Två nya låtar, "Do you love her now" och "He", finns nu ute. Likaså en officiell utgåva av det album som läckte ut på nätet efter att han blev bestulen på en dator 2013.

Jai Paul debuterade 2011 med låten "BTSTU" och älskades av musikkritiker för sin stilbildande elektroniska r'n'b. Året därpå följde han upp med den lika hyllade "Jasmine". Men sedan dess har han hållit sig undan, vilket har fått fans att undra om han någonsin skulle spela in ny musik igen.