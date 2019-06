Jämställdhet i fokus på Way Out West

Foto: Gorm Kallestad/NYB Scanpix/TT

Spotify blir officiell partner till årets upplaga av Way Out West. I projektet står låtskrivare och producenter i centrum för att öka jämställdheten i branschen.

Det går att få till en festival med hälften män och hälften kvinnor på scenen, det har Way Out West visat. Men producenterna och låtskrivarna bakom artisternas mest spelade låtar består fortfarande till största delen av män, och det vill Spotify lyfta fram genom projektet Equalizer.

– Det handlar inte om att vi har en brist av fantastiska kvinnliga låtskrivare och producenter utan snarare om att de ska få utrymme, skapa nätverk och komma in i rätt sammanhang. Vi är jätteglada över att teama upp med Way Out West och lyfta frågan i musikbranschen, men också för allmänheten, säger Jenny Hermanson, Spotifys nordiska vd.

Love Lagerberg, bokare på Luger och Way Out West, tycker att samarbetet är en bra utveckling av festivalens arbete för en hållbar utveckling och välkomnar att Spotify för frågan om jämställdhet i musikbranschen ett steg längre.

– Vi kan påverka vilka som står på scenen och Spotify bidrar med ett intressant perspektiv. Frågan har nog inte varit uppe till diskussion ur det här perspektivet tidigare. Det här ger fördjupad kunskap om hur strukturerna ser ut.

För Way Out West-besökarna kommer det att innebära bland annat "Equalizer talks" – samtal och diskussioner med jämställdhet i musikbranschen i fokus, ledda av Linnea Henriksson. Det kommer också att finnas en pop up-studio där besökarna får möjlighet att prova på att producera.