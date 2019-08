Jim Jarmusch: "Hoppet finns hos tonåringarna"

Fakta

Född: 1953 i Akron, USA.

Bakgrund: Studerade vid Tisch School of the Arts i New York och Cinematheque Francaise i Paris. Började sin professionella karriär som assistent på filmen "Lightning over water" av Nicholas Ray och Wim Wenders. Gjorde sin första film "Permanent vacation" med låg budget 1982. 1984 kom genombrottsfilmen "Stranger than paradise" som utgick från Screamin' Jay Hawkins låt "I put a spell on you".

Filmer i urval: "Down by law" (1986), "Coffee and cigarettes" (1986, 1989, 1993, 2003), "Mystery train" (1989), "Ghost dog – samurajens väg" (1999), "Only lovers left alive" (2013).

Aktuell med: Filmen "The dead don't die" som nyligen hade Sverigepremiär.