Jonny Greenwood startar eget skivbolag

Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Jonny Greenwood, gitarrist i det brittiska alternativa rockbandet Radiohead, lanserar ett eget skivbolag som ska fokusera på att lyfta fram och ge ut samtida klassisk musik, skriver .

Skivbolaget heter Octatonic Records och ska även ge ut Greenwoods egna kompositioner.

Skivbolagets två första musiksläpp sker digitalt den 24 september och är betitlade "Volume 1" och "Volume 2". Greenwood har själv komponerat delar av musiken.

Utöver sitt arbete med Radiohead har Jonny Greenwood gjort sig känd som kompositör av filmmusik. Han har bland annat komponerat musik till flera av Paul Thomas Andersons filmer, som "There will be blood" och "Phantom tread".