Josef Fares gör nytt Originals-spel

Fakta

EA Originals är ett koncept från speljätten Electronic Arts att ge ut mindre, innovativa titlar.

Först ut var svenska Umeåföretaget Coldwood Interactives "Unravel", som sedan följts av uppföljaren "Unravel two", liksom Zoinks "Fe"och Hazelights "A way out".

Det senaste spelet var tyska Jo-Mei Games "Sea of solitude", som släpptes för några dagar sedan, och som bygger på huvudpersonen Kays känslolägen.