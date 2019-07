Kate Bush hyllad med dans på flera håll

Foto: David Gannon/AFP/TT

Kate Bush hyllades med dans på flera håll i världen under lördagen. Fans till den brittiska sångaren iscensatte flash mobs till 70-talshiten "Wuthering heights" i bland annat Sydney och Berlin.

Iklädda långa röda klänningar – inspirerade av den Kate Bush bär i videon till den klassiska låten från 1978 – dansade hundratals människor i Görlitzer Park i Berlin, enligt AFP.

Tidigare under dagen hade ett hundratal personer gjort samma sak i Sydney och på en rad andra platser i världen har det också dansats, däribland vid kungshögarna i Gamla Uppsala.

Tillställningen kallas "The most wuthering heights day ever" och hölls första gången i Brighton 2013. Sedan dess har sedvänjan spritt sig till flera städer i världen.

Kate Bush skrev "Wuthering heights" när hon var 18 år gammal, inspirerad av Emily Brontës roman med samma namn.