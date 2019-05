Narkotika betydligt billigare än på 80-talet

Foto: Peter Dejong/AP/TT

De senaste 30 åren har gatupriserna på flera droger fallit kraftigt, enligt en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Information om priserna på olika former av narkotika har samlats in av CAN sedan 1988. Priserna på amfetamin, kokain och heroin låg under 2018 på en nivå som motsvarar en tredjedel av priset 1988, justerat för inflation. Priset på cannabis har ökat något de senaste åren men hasch och marijuana är trots det betydligt billigare i dag än på 1980-talet.

CAN samlar in prisuppgifter från samtliga polisområden i Sverige och kan därför också uttala sig om hur vanligt det är med olika former av narkotika i olika delar av landet.

Även priser på ecstasy och LSD mäts i undersökningen och dessa droger har blivit något mer vanligt förekommande de senaste fem åren. Även försäljningen av heroin ökar, sett till antalet prisrapporteringar.