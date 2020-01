Koldioxidlagring kan halvera klimatutsläpp

Foto: Anders Wiklund/TT

Genom att fånga in och lagra koldioxid från de 27 största industrierna i Sverige kan hela landets utsläpp halveras. Det framgår av en ny rapport från SNS Konjunkturråd.

Koldioxidutsläppen från de 27 industrier som släpper ut mest i Sverige motsvarar nästan hälften av hela landets utsläpp – och med rätt styrmedel kan det bli lönsamt för industrierna att fånga in koldioxiden och lagra den i depåer under marken. Utsläppsminskningen skulle i så fall bli större än om all vägtrafik blev fossilfri. Det är en av slutsatserna i den rapport om svensk klimatpolitik som SNS Konjunkturråd har tagit fram.

Problemet är att det än så länge saknas kommersiella incitament för industrin. Med dagens teknik kostar det ungefär 1 000 kronor att fånga in och lagra ett ton koldioxid. Att i stället köpa en utsläppsrätt inom EU för att få tillstånd att släppa ut samma ton i atmosfären kostar bara omkring 250 kronor. Sverige har dock haft en koldioxidskatt sedan 1991, som i dag ligger på cirka 1 180 kronor per ton.

– Om man skulle ha en lagringspeng för varje ton infångad koldioxid som motsvarar den svenska koldioxidskatten, så skulle det med nuvarande teknologi bli lönsamt för åtminstone de största industrianläggningarna att ta hand om sina utsläpp, säger John Hassler, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och ordförande för rapporten från SNS Konjunkturråd.

Pris på utsläpp

I rapporten skriver författarna att det mest effektiva sättet att minska utsläppen globalt vore att införa ett minimipris för utsläpp av koldioxid. I så fall skulle koldioxidlagring bli lönsamt även på de ställen där åtgärden verkligen skulle göra stor skillnad – exempelvis i Kina och Indien.

– Vår förhoppning är att om vi börjar använda den här tekniken i större omfattning i Sverige så kan den utvecklas och bli billigare Då skulle det inte bara minska utsläppen i Sverige, utan även påverka resten av världen i stor omfattning, säger John Hassler.

I de beräkningar som SNS Konjunkturråd presenterar handlar det om totalt ungefär 23 miljoner ton koldioxid som skulle kunna fångas in från de 27 största utsläpparna i Sverige. Av de utsläppen kommer hela 14 ton från biomassa – exempelvis trä – som hanteras vid bland annat pappersbruk. När den koldioxiden fångas in blir det en nettominskning av mängden koldioxid i atmosfären, i takt med att nya träd växer upp och fångar in ny koldioxid. Det brukar kallas för minusutsläpp.

"Enorm potential"

Mathias Fridahl är forskare vid Centrum för klimatpolitisk forskning vid Linköpings universitet och har studerat den här typen av åtgärder i sin forskning. Han välkomnar både förslaget och själva diskussionen.

– Det är bra att den här frågan kommer upp till ytan så att fler personer kan bilda sig en informerad uppfattning. Sverige har en del ganska rena punktutsläpp som kan fångas in för en relativt billig penning, samt en enorm potential till minusutsläpp inom exempelvis pappersindustrin, säger Mathias Fridahl.

Men han varnar också för risken att se koldioxidlagring som ett sätt att kompensera för utsläpp inom andra områden.

– Det är viktigt att klimatarbetet fortskrider inom alla sektorer och att man inte lättvindigt börjar kompensera det ena med det andra.

Fakta Fakta: Koldioxidinfångning Tekniken att fånga in och lagra koldioxid kallas för CCS (Carbon Capture and Storage) och kan ske på ett antal olika sätt. Här är två metoder som förekommer: 1. Post-combustion: Röken leds genom en lösning som innehåller en absorbent; ett ämne som tar upp koldioxid. Absorbenten hettas sedan upp, varpå den avger ren koldioxid. 2. Oxyfuel: Förbränningen sker med ren syrgas, vilket leder till att röken innehåller i princip helt ren koldioxid, som fångas in. Ungefär 80–90 procent av koldioxiden kan fångas in på dessa sätt. Gasen kyls sedan av och komprimeras till vätska, så att den kan transporteras till lagring. För Sveriges del är det i första hand aktuellt att lagra koldioxid i norska depåer, där det tidigare har funnits olja. Det så kallade Londonprotokollet förbjuder export av koldioxid för lagring under havsbotten. Sedan oktober 2019 finns dock möjlighet att kringgå detta förbud, förutsatt att det sker i samförstånd mellan de inblandade länderna. Men det återstår fortfarande vissa andra juridiska hinder för transport av koldioxid och lagring som måste lösas innan metoden kan införas i större skala. När koldioxid lagras i depåer finns en viss risk för läckage, som måste hanteras. Eftersom det är en tung gas, finns risk att koldioxiden då lägger sig nära marken och tränger undan luftens syre innan gasen blandas i atmosfären på nytt. Risken för läckage betraktas dock som liten. Källor: Mathias Fridahl, Forskning & Framsteg Visa mer...