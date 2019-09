Komikern Chris Rock ger ut bok

Foto: Evan Agostini

"My first black boyfriend". Så lyder titeln på den amerikanske komikern Chris Rocks kommande bok. Enligt ska hans essäsamling ges ut hösten 2020.

Chris Rock har skämtat om hudfärg och relationer sedan han började med ståuppkomik på 1980-talet. I "My first black boyfriend" förväntas han utveckla sina tankar om det potentiellt laddade ämnet.

– Många kändisar skriver böcker och de har inte alltid något att säga. Jag tycker att Chris Rock har något att säga, framhåller Deb Futter, på bokförlaget Celadon som ger ut boken.

Chris Rock slog igenom i "Saturday night live" på 1990-talet och har Emmybelönats vid ett par tillfällen samt varit värd för Oscarsgalan två gånger. Han spelar även en av rollerna i Eddie Murphys film "Dolemite is my name" som har världspremiär i oktober. Redan 1997 gav han ut sin första bok: "Rock this!".