Krissiffror för svensk film skakar branschen

Fakta

Svenska filmer med premiär 2019. I urval:

"Britt-Marie var här", regi: Tuva Novotny. Premiär: 1 februari. 212 000 biobesök.

"Hasse & Tage - en kärlekshistoria", regi Jane Magnusson. Premiär: 6 september. 147 600 biobesök.

"Jag kommer hem igen till jul", regi: Ella Lemhagen. Premiär: 8 november. 80 000 biobesök.

"Tills Frank skiljer oss åt", regi Leif Lindblom. Premiär: 18 oktober. 79 500 biobesök.

"438 dagar", regi Jesper Ganslandt. Premiär: 30 augusti. 70 000 biobesök.

"En komikers uppväxt" regi Rojda Sekersöz. Premiär: 11 oktober. 60 000 biobesök.

"Quick", regi: Mikael Håfström. Premiär: 20 september. 51 400 biobesök.

"Eld & lågor", regi: Måns Mårlind och Björn Stein. Premiär: 14 februari. 38 500 biobesök.

"And the we danced", regi Levan Akin. Premiär: 13 september. 36 189 biobesök.

"Ring mamma!", regi Lisa Aschan. Premiär: 22 november. 15 000 biobesök.