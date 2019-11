Kursras för Norwegian

Foto: Terje Pedersen NTB/Scanpix/TT

Aktien i det skuldtyngda norska lågprisflygbolaget Norwegian Air rasar på Oslobörsen efter bolagets tredje nyemission på två år.

Efter två timmars handel har aktien tappat nästan nio procent.

Beskedet om den tredje nyemissionen på två år kom sent i tisdags eftermiddag. Tillsammans med konvertibla obligationer, som kan omvandlas till aktier i krislägen, drog Norwegian på nyemissionen in 2,5 miljarder norska kronor för att täcka finansieringsbehoven under 2020 och därefter.

Tappat 60 procent av värdet

De emitterade aktierna prissattes till 40 norska kronor styck, vilket var 13 procent lägre än tisdagens stängningskurs för Norwegian-aktien på Oslobörsen på drygt 46 kronor.

Under onsdagsförmiddagens handel har Norwegian-aktien fallit till lite drygt 42 kronor. Därmed har aktien sedan årsskiftet tappat nästan 60 procent av sitt värde.

Norwegians skuldbörda hade vid utgången av tredje kvartalet i år vuxit till 61,7 miljarder norska kronor och sedan både vd och ordförande har bytts ut under året har bolaget satt punkt för åratal av snabb expansion och i stället börjat fokusera på besparingsåtgärder för att bli lönsamt.

Bolaget, som så sent som i september pressade fram en förlängning av löptiden på stora obligationslån som var på väg att förfalla, har redan börjat sälja av flygplan och har även sålt av sin andel i Bank Norwegian. Siktet är inställt på att minska kapaciteten med 10 procent 2020.

Oklart med Boeing-kompensation

Norwegian, Europas tredje största lågprisflygbolag efter Ryanair och Easyjet, har samtidigt inlett ett samarbete med amerikanska Jetblue Airways.

Samtidigt blåser det hård motvind för Norwegian, inte minst från problemen med Boeing Max 8-flygplanen, som efter två dödsolyckor på kort tid med totalt 346 dödsoffer har globalt flygförbud sedan i våras.

Det är ännu oklart vilken form av kompensation som Norwegian kan räkna med från Boeing för de kostnader som uppstått till följd av flygförbudet. Norwegian, med 18 Boeing Max 8-plan i flygplansflottan, har sagt att bolaget inte räknar med att kunna ta flygplansmodellen i trafik förrän någon gång 2020.