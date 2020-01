Lång väntan på bostadstillägg

Fakta

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen och är en del av grundskyddet. Ungefär 290 000 pensionärer får bostadstillägg, men upp mot 100 000 till kan ha rätt till det.

Maximalt 6 540 kronor per månad betalas ut till den som är över 65 år och som har låga inkomster och små tillgångar. Även den som bor i villa eller bostadsrättslägenhet kan få tillägget.

Bostadstillägget beräknas utifrån inkomst, bostadskostnad och tillgångar och skulder. En tumregel är att månadsinkomsten ska ligga under 16 500 kronor för ensamstående.

Regelsystemet är dock krångligt, och det är svårt att enbart läsa sig till om man har rätt till tillägget eller inte. Pensionsmyndigheten rekommenderar att man gör en preliminär beräkning först, innan ansökan skickas in. Den kan göras via webben eller per telefon.

Nu när väntetiderna är så långa, vill myndigheten också att ansökningarna görs via webben, så att alla frågor säkert besvaras. Annars blir ansökan liggande i väntan på komplettering. Dessutom finns möjlighet för anhöriga att få behörighet att hjälpa till.

Källa: Pensionsmyndigheten