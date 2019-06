Ung man dödsskjuten i bostadsområde

Foto: Johan Nilsson/TT

En man i 20-årsåldern har hittats skjuten i Malmö efter ett larm om skottlossning i bostadsområdet Nya Bellevue i Malmö. Mannen fördes till sjukhus men senare kom beskedet att han dött av sina skador.

Larmet kom strax efter klockan 13 på måndagen. Polisen vill få kontakt med människor som kan ha sett eller hört något som kan kopplas till händelsen.

Platsen har spärrats av och vittnen förhörs. En vapenhund skickades dit för att söka efter spår.

Polisen ser just nu ingen koppling till händelsen på Malmö C, där en man som uppträdde hotfullt sköts av polis under förmiddagen.