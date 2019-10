Liam Gallagher får nytt rockpris av MTV

Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Brittiske artisten Liam Gallagher kommer att hedras med utmärkelsen "Rock Icon" på årets prisgala MTV Europe Music Awards. Han är också inspiration till det nyinstiftade priset och kommer att framträda på galan.

"Liam Gallagher är utan tvekan en av vår tids mest framgångsrika och inflytelserika rockartister. Det är det musikaliska avtryck som Liam har gjort, både med sitt tidigare band Oasis och som soloartist, som har inspirerat oss till det nya hederspriset ”Rock Icon”. Han har lämnat ett outplånligt avtryck på rockscenen och levererar fortfarande låtar som kommer att fortsätta forma kommande generationer", säger Bruce Gillmer, musikchef på MTV International, i ett pressmeddelande.

Sångaren släppte nyligen sitt andra soloalbum "Why me? Why not?", som gick direkt in som etta på albumlistan i Storbritannien. Den europeiska MTV-galan äger rum söndagen den 3 november och artister som Dua Lipa, Green Day och svenska Mabel gör framträdanden under kvällen.