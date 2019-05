Foto: Ennio Leanza/AP/TT

Liam Gallagher är färdig med inspelningen av sitt nya album. Den tidigare Oasisfrontmannen skriver själv på Twitter att skivan är klar, men är fortsatt förtegen om detaljer som titel och släppdatum.

Skivan blir uppföljare till 2017 års "As you were", Gallaghers hittills enda soloalbum sedan Oasis splittrades 2009.