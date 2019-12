Limpar: "Ljungberg är perfekt för jobbet"

Foto: Matt Dunham/AP/TT

Fredrik Ljungberg borde få chansen som permanent manager i Arsenal. Det tycker i alla fall en annan svensk klubbikon.

I nuläget är det Fredrik Ljungberg som ska vända den negativa trenden för Premier League-laget Arsenal. Fotbollsmaskineriet har hackat betänkligt i norra London den här hösten, och efter att Unai Emery fått sparken har svensken gått in som tillfällig manager.

Anders Limpar, som liksom Ljungberg spelat i klubben tidigare, tycker att lösningen borde bli permanent.

Drömt om rollen

– Han behöver samla på sig mer erfarenhet, men den "Freddie" jag känner till är perfekt för jobbet. Han är smart taktiskt, säger Anders Limpar i The Athletics podcast "Handbrake off: a show about Arsenal".

Limpar säger att han träffade Ljungberg i samband med en välgörenhetsmatch med Arsenal för några år sedan. Redan då drömde Ljungberg om att en dag bli tränare för klubben.

Och om det är någon som kan väcka gnistan till liv bland spelarna – Arsenal har åtta raka tävlingsmatcher utan seger – så är det han, säger Limpar. Det visade han redan som aktiv spelare både i Arsenal och i landslaget.

Måste få tid

– Han var en av lagets bästa spelare men han var också en av de spelarna som jobbade hårdast. Han hade båda delarna. Han brydde sig om stämningen i laget både i svenska landslaget och i Arsenal, så han vet exakt vad man ska göra för att få upp moralen igen. På den punkten är han definitivt rätt man för jobbet.

Limpar säger också att klubben måste ha tålamod om de väljer att satsa på svensken även långsiktigt.

– Om de väljer att behålla honom så måste de ge honom tid, för laget är inte det bästa just nu när det gäller självförtroende. Ge honom tid för det är ingenting som tränare får nuförtiden. Han har varit en fantastisk assisterande tränare och nu måste han bevisa att han duger som manager. Men ge honom tid.