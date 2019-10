Louis Tomlinson har hittat hem som soloartist

Fakta

Född: 24 december 1991 i Doncaster, England.

Slog igenom: I det brittiska talangjaktsprogrammet "X-factor" 2010. Tillsammans med fyra andra deltagare i programmet, Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne och Harry Styles, bildade han One Direction, som i dag har sålt över 35 miljoner album. 2016 aviserade gruppen att de skulle ta en paus.

Solokarriär: Samarbetade 2016 med Steve Aoki singeln på singeln "Just hold on" och 2017 med Bebe Rexha på låten "Back to you", senare det året gav han även ut låten "Miss you". Tidigare i år släppte han singeln "Two of us".

Aktuell med: Gav nyligen ut singeln "Kill my mind" och ska släppa ännu en singel i oktober. I början av nästa år planerar han släppa sitt debutalbum som soloartist.

Relationen till Sverige: "Sverige var det första landet utanför Storbritannien som vi (One Direction) åkte till för att spela in i och vi har många härliga minnen därifrån", säger Louis Tomlinson och lovar att hans kommande turné nästa år stannar till i Sverige.