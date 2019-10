"Löven" vann toppmötet – pratar inte SHL

Foto: Erik Mårtensson/TT

Han var arkitekten bakom Oskarshamns skrällavancemang till högsta serien – och har på kort tid fört sin nya klubb Björklöven till förstaplatsen i hockeyallsvenskan.

Men sportchefen Per Kenttä vägrar prata SHL – trots säkra 6–3 mot Karlskoga i toppmötet.

Björklöven tog sin sjunde seger på de åtta inledande matcherna och övertygade stort i det tidiga toppmötet mot Karlskoga.

Björklöven tog en 1–0-ledning i första perioden – genom Sebastian Selin – och avgjorde sedan i mittperioden då laget gjorde fyra mål och gick upp till 5–1. Både Selin och lagkaptenen Fredric Andersson blev tvåmålsskyttar.

Björklöven leder nu serien med en poäng före nya tvåan Timrå och fyra poäng före trean Karlskoga.

"Sin egen dödsdom"

Umeålaget, som har vunnit ett SM-guld, törstar efter en återkomst till SHL, där man varit sedan säsongen 2000–01.

Men Kenttä vill inte prata SHL.

– Vi har inte hunnit så långt in på säsongen och att börja prata om det vore som att skriva sin egen dödsdom, sade Kenttä till C More i en pausintervju.

Unge backen Jakob Ragnarsson debuterade för Timrå efter att ha lämnat SHL-laget Rögle i förra veckan och noterades för en assist i 5–2-segern över Västerås. Superkedjan med skyttekungen Albin Lundin (1+3), Jens Lööke (0+2) och hemvändaren Jonathan Dahlén (0+1) stod för sju poäng och Lundin är uppe i nio mål.

Andra raka för AIK

AIK har haft det tungt i säsongsinledningen, men följde upp segern över Timrå senast med ytterligare en trepoängare, 3–2 borta mot Västervik. Men det satt hårt inne och Carl Wassenius gjorde segermålet när bara 18 sekunder återstod av tredje perioden. AIK överlämnade platsen som nästjumbo till just Västervik.