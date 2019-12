Luleå ångar på – tog ny seger mot HV

Foto: Mikael Fritzon/TT

Ligans tätaste försvar höll nollan på nytt när Luleå slog HV71 med 4–0 i Kinnarps arena i Jönköping. Luleå fortsätter att toppa tabellen och har nu vunnit 12 av lagets 13 senaste matcher i SHL.

Ligans formstarkaste lag fortsätter att imponera i SHL-hockeyn. Tillbaka på svensk mark – efter bortamötet mot Lausanne i CHL tidigare i veckan – besegrade Luleå HV71 i Jönköping med fyra puckar. Och tabellettan gjorde det genom att hålla ytterligare en nolla, säsongens sjätte och vilket innebär att norrbottningarna totalt har släppt in 37 puckar.

– Vi kör stenhårt genom hela matcherna och ingen fuskar, säger Rautio till C More om varför Luleå just nu är ligans bästa lag.

"Inte supersvettigt"

Nollan var målvaktens tredje på sju matcher.

– I dag var det faktiskt inte supersvettigt. De gjorde det otroligt skickligt framför mig så det var bara att stå där bak och njuta, säger han.

Luleås Einar Emanuelsson satte snyggt 1–0 i den första perioden när han tog fart och dribblade sig igenom två försvarare och satte pucken mellan benen på Jonas Gunnarsson i HV71-kassen.

I den andra perioden utökade sedan Luleå till 2–0 trots numerärt underläge efter slarv i HV71-försvaret. HV71 saknade inte chanser – men målvakten David Rautio stod för flera fina räddningar.

"Gör det bra"

I stället för ett reduceringsmål dödade Luleås Jack Connolly definitivt matchen med sitt 3–0-mål knappt åtta minuter före slutsignal. Målet var Connollys andra den här säsongen. I öppen kasse satte Jesper Sellgren matchens sista mål som innebar 4–0.

Segern var Luleås femte raka mot HV71.

– Luleå gör det riktigt bra och tillåter oss inte att göra mycket. Vi har inte de riktigt heta chanserna, säger HV71:s tränare Stephan Lundh till C More efter förlusten.

För HV71 väntar Frölunda i nästa match.