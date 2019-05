Mål och utvisning för Ojala när Häcken vann

Foto: Patric Söderström/TT

Juhani Ojala orsakade två straffar, fick rött kort och blev utvisad.

Men han gjorde också det mål i matchen mot Sirius som lade grunden till Häckens andra bortaseger för säsongen (4–3).

Häckenförsvararen gjorde sin blott andra match från start i år när resan gick till Uppsala och Nya Studenternas IP.

Och kanske var det just lite dålig tajming i spelet som spelade in när Ojala fällde Siriusanfallaren Jonas Lindberg långt in i det egna straffområdet i 20:e minuten.

Sam Lundholm klev fram för Uppsalalaget, väntade ut Peter Abrahamsson och skruvade sedan stenhårt in Sirius första straff för säsongen och därmed en kvittering till 1–1.

Lundholms första straffmål

Målet var Lundholms tredje i fotbollsallsvenskan i år men också hans första straffmål på den här nivån och kom efter att han placerade bollen i det högra hörnet i stället för att ta sikte på det vänstra som Siriusmittfältaren vanligtvis föredrar.

– Jag kom in lite för sent i läget, kanske var det en straff eller jag vet inte. Men det kanske var straff, sa Häckens Juhani Ojala inte helt övertygad till C More i pausintervjun apropå läget som föregick straffen och hans första gula kort.

Häckenförsvararen tog dock en snabb revansch på sig själv när han åtta minuter efter Lundholms straffmål vann en höjdduell efter en hörna från höger och med axeln tryckte in 2–1 för Hisingelaget.

Målet var Juhani Ojalas första sedan hösten 2017 då han nickade in ett mål på bortaplan mot Malmö FF.

Häckenförsvaren nickade in två mål till den säsongen men gjorde inga mål 2018 då en lårskada höll honom borta från planen större delen av förra säsongen, från början av april till mitten av september.

Rött kort för Ojala

Och nu är Juhani Ojala alltså tillbaka i spel men i den här matchen fick finländaren kliva av i förtid med ett rött kort. Detta efter att ha orsakat ännu en straff, denna gång i 78:e minuten för hands och därmed ha dragit på sig två gula kort i matchen.

Hemmalagets Sam Lundholm klev fram för att ta även Sirius andra straff.

Han tog en lite snedare ansats denna här gången och fick återigen till en kanonträff på bollen som även vid denna straff skruvades in i bortre hörnet (4–3).

Men det räckte inte till varken poäng eller seger för hemmalaget då Paulinho och Mervan Celik hunnit göra två snabba mål för gästerna i 49.e respektive 51:a minuten.

Häcken tog i stället sin totalt sjätte seger för säsongen, varav den andra på bortaplan.