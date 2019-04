"Måla efter nummer"-skaparen död

Foto: AP/TT

Amerikanen Dan Robbins, som skapade den populära hobbyn "paint by numbers" eller "måla efter nummer", är död.

Dan Robbins blev 93 år. Han avled i måndags i Sylvania i Ohio efter en tids sjukdom, uppger hans son Larry Robbins enligt .

Det var när Robbins på 1950-talet arbetade med att formge förpackningar som han kom på idén att sälja halvfärdiga målningar där hobbykonstnärer själva fick fylla i färgerna i numrerade fält. Uppslaget fick han från renässansmästaren Leonardo da Vinci, som ofta överlät till sina assistenter att färglägga bakgrunder efter sifferanvisningar.

Tekniken blev snabbt en fluga i USA. Bara under 1955 sålde hans förlag Craft Master 20 miljoner målarset. Samtidigt hade Robbins inget patent på uppfinningen och fler tillverkare hoppade på trenden. Snart prydde nummermålningar till och med väggarna i Vita huset.

Konstkännare avskydde dock det nya påhittet, skriver The New York Times. "Paint by numbers" blev själva symbolen för den konformitet och ytlighet som kritiker ansåg präglade det amerikanska samhället under Eisenhower-eran.

Men enligt sonen höll Dan Robbins orubbligt fast vid sin övertygelse om att hans uppfinning gav alla möjlighet att skapa något, trots att de saknade konsnärlig talang.

I takt med att tv-apparaterna tog över allt större del av amerikanernas fritid dalade nummermåleriets popularitet. Men målningarna säljs än i dag. På senare år har de till och med fått ett uppsving då de saluförs som en avslappningsaktivitet för vuxna.