Målfyrverkeri av Rögle gav seger mot HV71

Rögle visade vad ordet rivstart betyder när man redan efter en period ledde med 4–0 hemma mot HV71.

Det var också det enda som behövdes för att Rögle skulle vinna SHL-premiären i ishockey med just fyra mål mot noll.

Efter 20 spelade minuter i Catena arena var det nog inte många hemmasupportrar som kunde klaga på Rögles inledning av SHL-säsongen.

Först styrde Taylor Matson in 1–0 efter 5.25. Mindre än minuten senare pricksköt Ted Brithén in pucken bakom Jonas Gunnarsson till 2–0.

Hemvändaren blev målskytt

Nästa målskytt blev Nils Höglander som hade klubban på rätt ställe när han styrde in trean. Med dryga minuten kvar av perioden rundade Dennis Everberg av första periodens målfest. Hemvändaren, som har återvänt till Rögle efter sejourer i bland annat NHL, KHL och schweiziska ligan NLA, direktsköt in Ted Brithéns passning i nättaket.

– Det är full fart där ute. Otroligt varmt och en jäkla inramning. Det är riktigt kul, sade Dennis Everberg till C More efter första perioden.

HV71 lyckades stoppa blödningen i den andra perioden. Dessvärre lyckades man inte göra några mål framåt och 4–0 var intakt inför slutakten.

Efter full tid kunde det konstateras att första periodens målexplosion var det som behövdes för Rögle. Det blev inga fler mål i matchen och hemmalaget vann med 4–0.

Det tjeckiska nyförvärvet Roman Will behövde mota 15 skott för att hålla nollan i sin SHL-debut.

– Det är tufft att ligga under med 0–4 efter en period. Då är det svårt att komma tillbaka, sade HV71:s Linus Fröberg till C More efter matchen.

Höga ambitioner

Rögle har satsat hårt inför säsongen och har presenterat flera nyförvärv. Bland annat hemvändaren Niklas Hansson som anslöt från NHL-klubben Dallas farmarlag Texas Stars, och som har ett förflutet i HV71.

– Det gäller att inte titta för långt framåt. Nu var det en viktig seger i dag och vi kommer att ha en tuff match på tisdag (mot Malmö). Men det är klart att ambitionerna för oss är höga, sade Hansson.