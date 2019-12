Målvakten straffhjälte för Oskarshamn

Foto: Mikael Fritzon/TT

Inte en bortaseger på två månader. Sedan kom julen och plötsligt två bortavinster i rad. Oskarshamnsfansen fick en försenad julklapp när nästjumbon vann – efter straffar med 4–3 – mot Brynäs i Gävle på annandagen.

Man kan inte påstå att Oskarshamnsfansen är bortskämda med segrar sedan laget tog det historiska klivet upp i högsta ligan i våras.

Nykomlingen kom till Gävle med totalt sju segrar under första halvan av grundserien – varav sex vid full tid.

Av de sex trepoängarna har fyra plockats hemma, liksom en seger efter förlängning mot just Brynäs.

På bortaplan var facit inför annandagsmatchen blott två segrar:

Den första togs mot Rögle (1–0) i omgång tre, den 19 september.

Efter två månaders väntan kom bortaseger nummer två mot Linköping (3–2) den 19 december, i sista matchen före juluppehållet.

Räddade tre straffar

Och så nu då, bortaseger nummer tre och för första gången i SHL för Oskarshamn, två bortasegrar i rad.

Gemensamma nämnare i båda: Fredrik Pettersson Wentzel i målet.

Han tog 31 av 33 skott mot Linköping i förra segern och blev under annandagen straffhjälte tillsammans med segerskytten Tyler Kelleher då Oskarshamnskeepern tog Brynäs samtliga tre ordinarie straffar.

Hemmalaget ledde visserligen annandagsmatchen med 1–0 efter första perioden där Emil Molins projektil en bra bit utifrån godkändes efter videokoll.

Men Oskarshamnsforwarden Tyler Kelleher kvitterade efter bara 1.16 av den andra perioden med ett snyggt dragskott från tekningscirkeln upp i bortre krysset och gav den lilla tillresta supporterskaran hopp.

Stressade

Brynäs tog tolv minuter in i mittenakten tillbaka ledningen men mot slutet av samma period kvitterade Oskarshamn återigen, nu genom Robin Söderqvist och när sedan hemvändaren Jonas Engström pricksköt 3–2 via bortre stolpen och in i power play knappt tre minuter senare hade Oskarshamn fått upp segervittringen.

Brynäs såg allt mer stressade ut i avsluten men fick med fem minuter kvar av ordinarie tid ett guldläge att vända tillbaka matchen – först genom spel i fem mot tre i 1.01 där man inte fick in pucken och sedan i fem mot fyra där pressen mot gästerna till slut gav utdelning och en 3–3 kvittering från Tomi Sallinen.

Men det blev alltså en andra rak seger för Oskarshamn ändå eftersom Tyler Kelleher var den enda som satte sin straff, detta efter några snabba dragningar som gav amerikanen övertaget att skjuta hem bonuspinnen till gästerna.