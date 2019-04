Manliga tungviktare tävlar i Cannes

Foto: Markus Schreiber/AP/TT

Terrence Malicks krigsfilm "A hidden life" med Michael Nyqvist i en av rollerna kan vinna Guldpalmen i Cannes.

I övrigt är det många tunga (manliga) filmelefanter när filmfestivalen nu presenterat årets tävlande i huvudkategorin.

I år finns inga renodlat svenska filmer med i kampen om den åtråvärda Guldpalmen, men i den amerikanske filmskaparen Terrence Malicks andra världskrigsdrama "A hidden life" har svenske skådespelaren Michael Nyqvist, som avled 2017, en av rollerna.

Även öppningsfilmen, Jim Jarmushs zombiefilm "The dead don't die" har en viss Sverigekoppling: Filmen är producerad i samarbete med Chimney och Film i Väst och en del av postproduktionen har gjorts på Haymaker i Göteborg.

Även rumänske Corneliu Porumboius drama "The whistlers" har Sverigekoppling eftersom Film i Väst är med på ett hörn även där.

Manliga veteraner

I övrigt är det idel manliga veteraner på listan över de 19 filmer som är uttagna till huvudtävlan i Cannes i vår. Av de tävlande filmerna är endast fyra gjorda av kvinnliga filmskapare: Céline Sciammas "Portrait de la jeune fille en feu", Jessica Hausners "Little Joe", Mati Dips "Atlantique" och Justine Triets "Sibyl".

Bland de mer välkända namnen bland de övriga 15 tävlande finns Pedro Almodóvar som tävlar med sin film "Dolor y gloria" och bröderna Jean-Pierre och Luc Dardenne med "Le jeune Ahmed". Även Ken Loach har Guldpalmchans med sitt bidrag "Sorry we missed you", liksom Xavier Dolan med "Matthias et Maxime".

Ingen Tarantino

I övrigt höjde många på ögonbrynen över att Quentin Tarantinos hett emotsedda "Once upon a time in Hollywood" med Brad Pitt och Leonardo DiCaprio i rollerna inte är uttagen till tävlan, men festivalbossen Thierry Fremaux antydde på presskonferensen att det fortfarande finns hopp för att filmen ska få tävla.

Cannesfestivalen äger rum den 14–25 maj. Hederspriset Palme d'or d'Honneur går till den franske filmstjärnan Alain Delon.