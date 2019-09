Margaret Atwood i Bookerprisfinal

Foto: Jordan Strauss

Margaret Atwood och Salman Rushdie finns med på den korta nomineringslistan till årets Bookerpris. Atwood är nominerad för "Gileads döttrar" som publiceras först nästa vecka både på engelska och svenska. Romanen är hennes efterlängtade fortsättning på "Tjänarinnans berättelse" som för övrigt även den nominerades till Bookerpriset 1986.

De sex finalisterna är utvalda från en tidigare lista med 13 namn, . Salman Rushdie är nominerad för "Quichotte", sin personliga version av "Don Quijote" som Rushdie låter utspelas i dagens USA. Bland finalisterna finns även nigerianske Chigozie Obioma vars roman "Minoritetsorkestern" gavs ut på svenska tidigare i år.

Övriga nominerade är Lucy Ellmann för "Ducks, Newburyport", Bernardine Evaristo för "Girl, woman, other" samt Elif Shafak för "10 minutes 38 seconds in this strange world".

Den slutgiltiga pristagaren presenteras 14 oktober.