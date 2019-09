Max Martin musikaldebuterar

Foto: Christine Olsson/TT

Med "& Juliet" ger sig den svenske pophitmakaren Max Martin in i musikalbranschen. Inledningen har han lånat från den berömda slutscenen i Shakespeares "Romeo och Julia". Max Martin låter dock sin Juliet göra uppror mot barden.

Hon vill leva och bestämmer sig för att ha en tjejnatt inne i stan i stället för att ta livet av sig.

Musikalen är uppbyggd kring ett 30-tal av Max Martins låtar, skriver , däribland "Baby one more time", "Love me like you do" och "Can't feel my face". Huvudrollen görs av Miriam-Teak Lee.

Efter några föreställningar i en mindre upplaga i Manchester flyttar "& Juliet" till West End i London där den går upp på Shaftesbury Theatre den 20 november.