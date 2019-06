"Men in black" går mot tveksam öppningshelg

Foto: Giles Keyte/Sony/Columbia pictures

"Men in black international" med Tessa Thompson och Chris Hemsworth i huvudrollerna ser ut att göra en sämre öppningshelg än förväntat på bio i USA, skriver .

Om lördagens prognos håller väntas filmen spela in omkring 26 miljoner dollar. Något under de förväntade 30 miljonerna och långt ifrån de resultat på över 50 miljoner dollar som alla tre tidigare Mib-filmer, med Will Smith och Tommy Lee Jones i rollerna, drog in var för sig.

Om filmbolaget Sony ska tjäna in filmens budget på 110 miljoner dollar står hoppet nu till den internationella biomarknaden.

Den amerikanska biopubliken verkar på det stora hela vara trött på uppföljare. Tim Storys "Shaft" med Jessie T Usher och Samuel L Jackson väntas bara spela in omkring 7 miljoner.

Filmen där tre generationer av hårdkokta poliser möts kommer i Sverige att släppas direkt på Netflix.