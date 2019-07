Metallica ger ut barnbok

Foto: Jonas Lindstedt/TT

Redan nu lockar Metallica fans i alla åldrar. Bandet verkar dock vilja säkra framtiden ytterligare – genom att skriva en barnbok.

Den 26 november släpper gruppen "The ABCs of Metallica", där intäkterna går till gruppens egna välgörenhetsprojekt All within my hands.

Enligt Metallicas hemsida ska barnboken – med hjälp av såväl rim som illustrationer – ta läsaren genom bandets historia, i alfabetisk ordning.

Författaren Howie Abrams och illustratören Michael McLeer har hjälpt Metallica att skapa verket.