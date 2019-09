Metso stänger fabrik i Ersmark

Foto: Per Larsson / TT

Industrikoncernen Metso lägger ner sin fabrik i Ersmark, norr om Skellefteå, med 200 anställda, .

– De ska tydligen rationalisera produktionen till länder med billigare arbetskraft såsom Indien och Sydafrika. Och så tänker de öka produktionen vid Metsos fabrik i Trelleborg, säger en anställd till tidningen.

I fabriken tillverkas kvarnfoder och pumpinfodringar till gruvindustrin och där finns även egen gummitillverkning.

En anställd säger till tidningen att fabriken varit nedläggningshotad tidigare, men att den då räddats, och att hoppet därför fortfarande lever.

Ulf Kedrup, administrativ vd, är sparsam med kommentarer.

– Vi har informerat delar av personalen under måndagen och fortsätter med detta under tisdagen. Sedan kommer vi att presentera vad som ska ske i ett pressmeddelande under eftermiddagen, säger han till Norran.