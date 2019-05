Moby ställer in bokturné efter Portman-bråk

Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Den amerikanske artisten och musikproducenten Moby har bestämt sig för att försvinna från radarn efter det uppmärksammade dejting-bråket med skådespelaren Natalie Portman.

Moby ställer nu in alla planerade stopp under sin pågående bokturné, skriver Reuters.

På artistens hemsida går att läsa att Moby "ställer in alla publika evenemang inom en överskådlig framtid".

Moby hamnade i blåsväder förra veckan efter att det uppdagats att han i sin nya biografi "Then it fell apart" hävdar att han dejtade Natalie Portman 1999, när hon var 20 år och han 34.

Natalie Portman tillbakavisade snabbt Mobys påståenden och sade i en intervju med Harper's Bazar att hon i själva verket bara var 18 och att de inte alls hade någon romantisk relation.

– Mitt minne är av en mycket äldre man som betedde sig på ett obehagligt sätt mot mig när jag precis hade slutat gymnasiet, sade Portman.

Tidigare i veckan bad Moby om ursäkt för sitt påstående via Instagram, och under tisdagen skrev artisten att han nu väljer att gå under jord en tid framöver.

"Jag kommer att försvinna ett tag. Men innan jag gör det vill jag återigen be om ursäkt, och säga att allt det här helt klart är mitt eget fel", skriver Moby.