Molly Hammar: Räknar med att må dåligt

Han har skrivit musik med Avicii, visslat till "High with somebody" och arbetat med Kygo.

Nu förlorar Sandro Cavazza även sin allsångoskuld på Skansen.

Sandro Cavazza är kanske mest känd för Avicii-låten "Without you". Han växte upp i Stockholm med sina Italienska föräldrar, och har följt allsången sedan han var liten.

– Min svenska sida är väldigt stolt, min italienska vet inte alls vad det här är, säger han skämtsamt.

Under framträdandet kommer han att sjunga sin nya singel "Enemy" och P3GI-13-samarbetet "High with somebody". Vad det blir för låt från allsångshäftet avslöjar han inte, men berättar att han har en stark relation till svensk vistradition.

– Jag älskar Cornelis Vreeswijk, Fred Åkerström och Ted Gärdestad. Sedan har man ju växt upp med Taube och Bellman. Jag spelar klassisk gitarr också så jag har vuxit upp med olika tolkningar av Bellman, säger han och tillägger:

– Det blir en brygga mellan det gamla och nutida, vilket jag tänker är hela idén. Det är häftigt, den krocken.

Skrek rakt ut

Även Molly Hammar gör sin debut på "Allsång på Skansen". Hon skrek rakt ut när hon fick frågan om att vara med.

– Jag har velat göra det här jättelänge, så det här är en ära för mig, säger hon.

Molly Hammar är uppvuxen i Stockholm och har tittat på programmet ungefär lika länge som hon har levt. Inför sitt eget framträdande hämtar hon inspiration från andra artister som hon ser upp till.

– Salem Al Fakir har varit här och jag älskar honom. Agnes var här för ett par år sedan och jag tycker att hon är fantastisk, jag har plockat lite helt enkelt. Men jag ska ju göra min grej, så det kommer att bli någonting man inte har sett förut.

Under 2019 har Molly Hammar släppt singlarna "Words" och "No place like me", 2018 kom albumet "Sex". Timmarna innan framträdande tror hon att hon kommer vara "skitnervös".

– Jag räknar med att jag kommer att må ganska dåligt innan. Men jag vet ju hur det är, efter första tonen som sjungs släpper det. Jag har fått äran att göra mycket kul den senaste tiden, så jag hoppas att jag har lite erfarenhet i bagaget och kan känna mig lugn i det.

Även Laleh och Owe Thörnqvist uppträder i veckans avsnitt. Programmet sänds tisdag 20 i SVT1.