Mötte döden på E6 efter flykt från slaktbil

En tjur stod plötsligt mitt i körbanan på E6 utanför Kungsbacka. En bit bort stod den slaktbil som tjuren tagit sig ut från och blockerade vägen.

Polisen fick larm om den förrymda tjuren vid 9.30-tiden på tisdagen och stoppade trafiken i båda riktningar för att försöka fånga in djuret och få det tillbaka in i slaktbilen. Men tjuren hade andra planer och alla försök att mota in djuret i transporten visade sig fruktlösa, enligt polisens hemsida. En jägare tillkallades efter drygt en timme för att på transportörens begäran få tjuren avlivad.

Efter att ha tillbringat sina knappt två sista timmar i livet på E6 i höjd med Åsa avlivades slutligen tjuren klockan 11.20. Efter omkring tio minuter var det döda djuret omhändertaget och borttransporterat från vägen och trafiken rullade som vanligt.