Musikern Leon Redbone är död

Foto: Patricia Wilson/AP/TT

Singer-songwritern Leon Redbone har avlidit, skriver . Redbone, som var känd för sin stora kärlek till gammal amerikansk folk- och populärmusik, blev 69 år.

"Han lämnade vår värld med sin gitarr, sin trogna följeslagare Rover och ett litet lyft på hatten", lyder ett meddelande på Redbones .

Leon Redbone föddes på Cypern och kom till Kanada och Toronto på 1960-talet. Sitt genombrott fick han när han under en turné mötte Bob Dylan, som uttalade sig uppskattande om Redbone i en intervju i Rolling Stone.

Debutalbumet "On the track" kom 1975 och under sin karriär gav han ut 16 fullängdare med traditionell jazz, blues och vaudeville. Han nådde aldrig den riktigt stora publiken, men blev en kultfigur för många, mycket tack vare sin speciella stil med hatt, solglasögon och mustasch.

2014 drog han sig tillbaka på grund av sviktande hälsa.