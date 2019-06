Mytomspunne knarkbaronen Frank Lucas är död

Foto: Jim Cooper

Han gjorde sig ökänd som drogbaronen som smugglade in heroin till USA via likkistor från Vietnamkriget, och hans tvivelaktiga metoder förevigades i Ridley Scotts "American Gangster". Nu har Frank Lucas dött, 88 år gammal.

Under slutet av 1960-talet och inledningen av 70-talet klättrade plötsligt Frank Lucas upp till toppen av New Yorks knarkscen.

Med sin vulgära stil, bland annat en chinchilla-rock i miljonklassen, gled han runt på olika evenemang och påkallade uppmärksamhet. Förmögenheten hade han gjort sig via knarksmuggling.

– Jag köpte Harlem, jag ägde Harlem och jag styrde Harlem, skröt Lucas i en intervju med New York Times i början av 2000-talet.

"Vem fan tittar i en död soldats kista?"

Enligt egen utsago var det Frank Lucas besynnerliga knarksmugglingsmetod som skapade hans förmögenhet.

Genom att smuggla in heroin från Sydostasien, via kistor med döda soldater från Vietnamkriget, undkom han både polisens och maffians uppmärksamhet, och kunde stoppa vinsten i egen ficka.

"Vem fan tittar i en död soldats kista", har Lucas sagt om metoden, som han hävdar genererade en miljon dollar om dagen i vinst.

Uppgifterna om kistsmugglingen har ifrågasatts under åren, men förevigades 2007 i Ridley Scotts "American Gangster", där Denzel Washington iklär sig rollen som Frank Lucas.

Baronens skrikiga lyxliv skulle dock komma att bli hans fall.

Under en boxningsmatch mellan Muhammad Ali och Joe Frazier på Madison Square Garden – även kallad "The fight of the century" – dök Lucas upp med de dyraste biljetterna, iförd sin ovan nämnda miljonrock, vilket gjorde att polisen fick upp ögonen för honom.

Vem var mannen som satt med kändisarna, och vart kom pengarna ifrån?

Dömdes till 70 år i fängelse

Drogpolisen började gräva i Frank Lucas ärenden, och 1975 fick det lyxiga knarklivet ett slut. Lucas dömdes till 70 år bakom lås och bom, men släpptes redan efter 6 år efter att ha hjälpt polisen med ett flertal gripanden inom knarksvängen.

Tre år senare åkte Lucas fast igen i ett drogrelaterat ärende. Den här gången blev straffet sju år.

Under decennierna som gått fram till i dag har Lucas fått något av en ikonstatus, trots sin kriminella bana. Något han själv kommenterar i New York Times-artikeln från år 2000.

– Allt du behöver veta är att jag sitter här och pratar med dig, när jag kunde och borde ha varit död och begravd hundra gånger om. Vet du varför? För att folk gillar mig. Folk gillar skiten ur mig, sade han.

Frank Lucas kunde dock inte ducka för sin ålder. I veckan somnade han in, 88 år gammal, uppger brorsonen Aldwan Lassiter till .