Nashville vände till storseger

Filip Forsberg, Calle Järnkrok och Mattias Ekholm fick jubla flera gånger om när Nashville gjorde sju mål i rad borta mot New York Islanders.

För Islanders var 3–8 hela årets största förlust.

New York Islanders har släppte in minst antal mål i NHL och hade 13 raka hemmamatcher utan förlust.

Så när Mattias Ekholm halvvägs in i matchen passade till Filip Forsberg, som stänkte in reduceringen till 2–3 för gästande Nashville, var det få i Nassau Coliseum som anade att det bara var början på säsongens hittills största utskåpning i arenan.

Forsbergs tolfte mål för hösten följdes av en kvittering två minuter senare och ytterligare två Nashville-mål i slutet av mittperioden.

Islanders målvakt Thomas Greiss tackade för sig efter perioden, men gästerna slog sig inte till ro. Ersättaren Semjon Varlamov lyckades bara mota sex av de nio skott gästerna avfyrade under de sista 20 minuterna. Första målet han släppte in kom från Calle Järnkroks klubba nio minuter in i slutperioden, fem minuter senare hade ryssen släppt in ytterligare två puckar.

"Viktig seger för oss"

När slutsignalen gick stod det 3–8 på jumbotronen och Islanders hade åkt på sin första hemmaförlust under ordinarie tid på över två månader, och hittills största förlust under hela 2019.

– Det här var en viktig seger för oss. Vi kom tillbaka fantastiskt bra i slutet av andra perioden och sen fortsatte vi bara att spela som vi sagt. Tidigare har vi stått lite på hälarna och ibland har motståndarna kommit tillbaka, men i dag fortsatte vi bara att köra på, säger Rocco Grimaldi, som satte 5–2, enligt Nashvilles hemsida.

Storsegern var inte det enda positiva besked Nashville kom med på tisdagen. I en radiointervju sade lagets general manager David Poile av den svenske stjärnan Viktor Arvidsson börjar närma sig en återkomst på isen.

– Han kommer närmare och känner sig bättre, sade Poile, enligt The Tennessean.

Nya poäng för Olofsson

Arvidsson fick en ful crosschecking mot St Louis den 25 november, och har inte kunnat spela sedan dess. Då sades det att svensken riskerade vara borta i sex veckor. På en fråga om Arvidson och finske Mikael Granlund kunde komma tillbaka före jul sade Poile:

– Det är möjligt. Vi får ta det dag för dag. Båda närmar sig spel och jag tror inte att de är långt borta, men de spelar inte de närmaste matcherna i alla fall.

Buffalos Victor Olofsson passade till Rasmus Dahlin och Jack Eichel, som båda gjorde mål borta mot Toronto. Olofssons två poäng gör honom till en av de hetaste svenskarna på NHL-isen just nu. Totalt har det blivit tolv poäng de senaste åtta matcherna.

Mot Toronto räckte det dock inte hela vägen. Hemmalaget, där William Nylander noterades för en assist, vann med 5–3.