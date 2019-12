Nobelstiftelsen: Rutin bjuda alla ambassadörer

Foto: Jessica Gow/TT

Varje år bjuds ambassadörer från flera diktaturstater in till nobelfestligheterna. Sverigedemokraterna portas för att de inte respekterar mänskliga rättigheter. Nu kritiseras Nobelstiftelsen för att sakna en tydlig linje.

Samtliga utländska ambassadörer som är stationerade i Sverige bjuds in till Nobelprisutdelningen i Konserthuset i Stockholm, enligt Nobelstiftelsens rutiner.

– Nobelstiftelsens rutin är att de som är stationerade i Sverige blir inbjuda till prisceremonin. Till banketten bjuds de som är ambassadörer för pristagarnas länder, säger presschef Mikael Östlund.

Nobelstiftelsen har under flera år valt att porta Sverigedemokraterna från festligheterna, samtidigt som övriga riksdagspartier bjuds in. Det beslutet har stiftelsen förklarat med att det är en privat fest och att SD har en "bakgrund i högerextremism och företrädarnas agerande i nuet visar på en bristande respekt för den grundläggande principen om att alla människor är lika värda och rättigheter."

"En konsekvent linje"

Samtidigt har Nobelstiftelsen under lång tid valt att bjuda in samtliga ambassadörer som är stationerade i Sverige till prisutdelningen. Kinas ambassadör har under hösten och hotat både svenska ministrar och journalister. Men Nobelstiftelsen gör inga avsteg från rådande rutin.

Enligt aktivisten och debattören Kurdo Baksi är det märkligt att stiftelsen inte har ett tydligt resonemang om vilka som bjuds.

– Nobelsstiftelsen ska ha en konsekvent linje vad gäller mänskliga rättigheter. Jag tycker det är bra att man inte bjuder in SD men då borde man inte heller bjuda Kinas ambassadör eller Turkiets ambassadör. Det finns minst femton ambassadörer från despotiska stater, som inte har yttrandefrihet och respekt för kvinnor, och de borde inte bjudas, säger aktivisten och debattören Kurdo Baksi.

Kinas ambassadör deltog under prisutdelningen förra året men ambassadörens kontaktperson uppger att han inte vet om det kommit någon inbjudan i år. Kinas tidigare ambassadör valde däremot att bojkotta festligheterna 2010 då fredspriset gick till fredsaktivisten Liu Xiabo, som vid prisutdelningen satt fängslad i Kina.

Upp till Nobel

Enligt journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert är det upp till Nobelstiftelsen att avgöra vilka de bjuder på sin fest.

– Men det som är viktigt är att de är tydliga med hur de resonerar. Det är viktigt att en organisation som Nobelstiftelsen ser över sina principer och omprövar, samtidigt som det är svårt att göra en gränsdragning. De har varit tydliga kring SD och jag tycker det är bra. Men det behöver de också vara kring ambassadörerna, säger hon.

Sverigedemokraternas presschef Henrik Gustafsson har tidigare kommenterar Nobelstiftelsens beslut i ett mejl till TT:

”Det stämmer nog alldeles säkert att vi inte delar deras syn på människor, vilket är det återkommande argumentet till varför Jimmie Åkesson inte är välkommen. Vi skulle exempelvis aldrig få för oss att bjuda in ambassadörer från diktaturstater som de gör år efter år”.