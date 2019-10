Norska influenser i nya "Frost"-musiken

Foto: Walt Disney Animation Studios/TT

Skaparna av Oscarsbelönade "Let it go" är tillbaka i "Frost 2". Och det är mycket norska influenser i musiken.

När "Frost 2" släpps i år kommer den så klart med ett knippe nya sånger. Liksom i succéfilmen från 2013 är det Kristen Anderson-Lopez, Robert "Bobby" Lopez och kompositören Christophe Beck som skapat dem. Anderson-Lopez säger att musiken skapades genom att de nagelfor filmens berättelse i jakt på känslor:

"Känslor så starka att våra rollfigurer inte längre kan prata utan måste sjunga", säger Kristen Anderson-Lopez i ett pressmeddelande.

En av sångerna, som Disney släppt ett av, heter "Into the unknown".

I sången medverkar den norska artisten Aurora Aksnes, och det är inte det enda norska influenserna i filmmusiken. Kvinnokören Cantus medverkar också, och Christophe Beck säger att han använt sig av "traditionella norska instrument".

"I likhet med hur Elsa och Anna har vuxit upp sedan den senaste filmen, har den nya filmmusiken också mognat och introducerat mer sofistikerade musikaliska koncept och tematiska inslag", säger Beck i pressmeddelandet.

Amerikanska rockbanden Weezer och Panic at the Disco, liksom countryartisten Kacey Musgraves, kommer göra tolkningar av några av filmens sånger.

"Frost" tilldelades två Oscars 2014, för bästa animerade film och bästa originalsång för "Let it go" ("Slå dig fri" i den svenska översättningen).