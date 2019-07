Nu kan du bli en figur i "Rick and Morty"

Foto: Evan Agostini/AP/TT

Har du alltid drömt om att bli en tecknad figur? Nu har du chansen.

Skaparna av den animerade tv-serien "Rick and Morty" har ingått ett samarbete med de två välgörenhetsorganisationerna Next for autism och Bergen county's united way, där de lottar ut en plats i den kommande säsongen. Allt du behöver göra är att donera 10 dollar, motsvarande drygt 93 kronor, till någon av organisationerna för att vara med i utlottningen.

Ett lyckligt "Rick and Morty"-fan får flyga till Los Angeles, se hur inspelningen går till, träffa skaparna Justin Roiland och Dan Harmon – och inte minst bli en ny, tecknad rollfigur i serien.

"Det här är för en god sak, och bortsett från det, tänk hur coolt det vore att hamna i "Rick and Morty"-världen", skriver Justin Roiland på Twitter.

Den fjärde säsongen av serien planeras till november.