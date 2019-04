Ny Avicii-singel släpps postumt

Foto: Christine Olsson/TT

Ett år efter hans död ges ny musik ut i den världskände svenske musikproducenten Tim "Avicii" Berglings namn.

Singeln heter "SOS", och vid mikrofonen hörs "Wake me up"-sångaren Aloe Blacc.

Nyheten att det ska släppas ny musik signerad Avicii slog ned som en bomb i musikvärlden förra veckan. Men arbetet med singeln "SOS", och albumet "Tim" som släpps i juni, har pågått i hemlighet i flera månaders tid.

En av personerna som har slitit med att färdigställa musik som Bergling jobbade på före sin död är producenten Carl Falk.

– Jag försökte producera genom någon annans ögon och öron, någon som inte längre är med oss. Det var mycket svårt att inte vara självkritisk hela tiden. Skulle han tycka om det här? Vad skulle han ha gjort?, säger Falk i en intervju med .

Den uppmärksammade dokumentärfilmen "Avicii: True stories", som skildrade Berglings sista tid i livet, tecknade en bild av en människa som var på väg att brytas ned av den ångest och stress som framgången åsamkat honom. Texten i "SOS" ter sig därför som ett tydligt rop på hjälp med Berglings livsöde i åtanke: "Can you hear me SOS. Help me put my mind to rest. Two times clear again I'm acting low. A pound of weed and a bag of blow".

"Tim" släpps den 6 juni. Alla intäkter från albumet kommer att gå till stiftelsen Tim Bergling Foundation och dess arbete till förmån för förebyggande av psykisk ohälsa och självmord.

Fakta Fakta: Avicii Född den 8 september 1989 i Stockholm som Tim Bergling. Son till skådespelerskan Anki Lidén och halvbror till programledaren och skådespelaren Anton Körberg. Börjar göra musik i mitten av 2000-talet, släpper sina första singlar 2010. Tar artistnamnet Avicii, som refererar till ett skede efter döden inom buddhismen. Samarbetar med David Guetta på singeln "Sunshine" 2011. Slår igenom stort samma år med singeln "Levels", som blir en världshit. Låten blir årets låt på Grammisgalan samt nominerades till en amerikansk Grammy. Debutalbumet "True" kommer 2013. Singeln "Wake me up" med Aloe Blacc blir året därpå den mest spelade låten på Spotify någonsin. Får svenska Musikexportpriset. Tilldelas både Platinagitarren och Denniz Pop Awards stora pris 2014. Andra albumet "Stories" släpps 2015. Meddelar 2016 att han ska sluta turnera och spela live. Lovar dock att fortsätta göra musik. Släpper ep:n "Avici" 2017. Hittas död fredagen den 20 april under en resa till Oman. Visa mer...