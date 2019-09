Ny kvalmodell klar i november

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Hockeyallsvenskan går in i sin sista säsong med kval mot SHL-lag.

Nu börjar arbetet med att ta fram en ny kvalmodell inför nästa säsong.

När Svenska ishockeyförbundet i juni klubbade den nya seriemodellen bestämdes att ligorna själva får bestämma hur kvalmodellen ska se ut. Den här säsongen blir den sista där kvalet spelas mellan serierna.

Från nästa säsong är en klubb garanterad uppflyttning, jämfört med i dag då två har chansen.

– Vi jobbar just nu tillsammans med klubbarna på att ta fram ett förslag från vår sida. Hur seriestrukturen ska se ut, ska vinnaren gå direkt upp, ska det bli slutspel, var ska strecken gå?, säger Guiance till TT i samband med upptaktsträffen inför seriestarten på onsdag.

– Vår plan är att lägga ett förslag till förbundet i november. Budskapet vi har fått är att om alla klubbar är överens så finns det ingen anledning från förbundets sida att ändra det.

Kostsam modell

I serieutredningens förslag fanns en slutspelsmodell, likt den i SHL, med kvarts-, semi- och finalspel i bäst av sju matcher. Men det låter inte som att den är aktuell.

– Det som är lite problematiskt är att den går in i maj och våra avtal med spelarna löper ut i april. Dessutom går vi i så fall parallellt med SM-slutspelet så vi tar media av varandra och sedan har vi resebiten där klubbarna inte har ekonomi att flyga till alla matcher, säger Guiance.

I nuvarande modell är åtta lag inblandade i kvalspelet till SHL, men det finns också de som förordar att seriesegraren ska gå direkt upp. Då riskerar grundserien att bli ointressant för mellanskiktet.

– Det är vår utmaning. Vi tar jättemycket sportslig hänsyn samtidigt som vi inte ska sticka under stol med att klubbarna är i behov av att fylla arenorna. Så det är en balansgång, säger Guiance.

Dubblar bidraget

Hockeyallsvenskan har under sommaren förlängt tv-avtalet med C More till och med 2026 och plockat in en ny huvudsponsor. Sammantaget gör det att klubbarnas årliga centrala pott fördubblats.

– Det är ungefär sex miljoner kronor vi har delat ut per klubb. Vi har en bit kvar till SHL, men vi rör oss i den riktningen. Det kommer att öka de närmaste åren, säger Guiance.

SHL delar ut cirka 38 miljoner kronor till sina klubbar per säsong.

Fakta Fakta: Vägen till SHL De 14 lagen i allsvenskan möts fyra gånger i grundserien som avgörs i 52 omgångar. + De två första lagen går till allsvensk final där segraren tar den ena platsen i direktkvalet till SHL. + Lag 3-8 går till slutspelsserien, en enkelserie i fem omgångar, där segraren får möta finalförloraren om den andra platsen till direktkvalet. Visa mer...