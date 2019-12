Ny stämning mot Harvey Weinstein

Foto: Mark Lennihan/AP/TT

Harvey Weinstein har på nytt stämts för sexuella övergrepp. Den nya stämningen lämnades in av en av de kvinnor som ingick i en uppgörelse med filmmogulen i början av december

För en dryg vecka sedan meddelades att Harvey Weinstein och hans tidigare filmbolag har gjort upp med ett 30-tal kvinnor som anklagat honom för olika sexbrott.

Uppgörelsen omfattade 25 miljoner dollar, varav merparten är ersättning till kvinnorna för att de drar tillbaka anklagelserna. Weinstein å sin sida slapp erkänna att han har gjort något fel och behöver inte betala något ur egen ficka.

Men nu har en av kvinnorna hoppat av uppgörelsen, och lämnat in en civilrättslig stämning med hänvisning till just att Weinstein inte behöver erkänna sina handlingar.

– Därför lämnar jag i dag in min egen stämningsansökan, under mitt riktiga namn, säger Kaja Sokola via sin advokat.

Sokola var 16 år när hon enligt egna uppgifter 2002 utsattes för sexuella övergrepp av Weinstein. Hon säger att filmmogulen bjöd ut henne på middag, men i stället tog henne till sin lägenhet på Manhattan, där han förgrep sig på henne.

– Vi hoppas att den här stämningsansökan uppmuntrar andra offer och New Yorks statsåklagare att sälla sig till oss när vi fortsätter våra försök att hålla Weinstein ansvarig för sina handlingar, säger advokaten Douglas Wigdor.

Wigdor säger att han förstår dem som skrev under den tidigare uppgörelsen, men att den innehöll "några av de mest anstötliga och ensidiga villkor" han sett.

Den uppgörelsen har ännu inte trätt i kraft. Varken den eller den nya stämningen berör den rättegång mot Weinstein som ska inledas i januari, där han står åtalad för våldtäkt mot två kvinnor.