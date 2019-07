Foto: Fredrik Persson/TT

Way Out West förstärker uppställningen i Slottsskogen med flera kända artister. Klara är nu Cherrie, Girlpool, NOTD, Vargas & Lagola, Bedouine, Lafawndah samt ZE, enligt ett pressmeddelande

Samtidigt drabbas festivalen av ännu ett avhopp då bandet Broken Social Scene tvingas ställa in på grund av sjukdom.

Way Out West äger rum i Göteborg 8–10 augusti. Bland årets största dragplåster finns Stormzy, The Cure, Solange och Zara Larsson.