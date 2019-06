Oavgjort i ångestmöte: "Har haft det tufft"

Foto: Mats Andersson/TT

En dryg månad har gått sedan Sundsvall eller Östersund senast vann en allsvensk match.

Det har man inte nu heller – ångestmötet mellan herrallsvenskans två nordligaste lag slutade 1–1 efter Noah Sonko Sundbergs kvitteringsmål.

Den 29:e april slog Östersund Helsingborg medan Sundsvall besegrade Falkenberg.

Sedan dess har varken Östersund eller Sundsvall vunnit en allsvensk match i vad som får beskrivas som en mycket dyster majmånad för de båda.

– Våren har varit upp och ner, skulle jag säga. De första åtta matcherna var riktigt bra sedan har vi torskat tre som varit under all kritik, säger Noah Sonko Sundberg till C More efter 1–1 mot Sundsvall.

När lagen mötte varandra var det Sundsvall som länge såg ut att gå mot tre välbehövliga poäng efter att Tobias Eriksson gjort sitt första mål i Sundsvallströjan på elva år.

"Kändes jättebra"

Tobias Eriksson återvände till klubben i vintras efter tio säsonger i Kalmar.

– Det kändes jättebra. Jag har inte spelat så mycket så man är sugen på att bidra till laget, skönt att få sätta dit en, sade mittfältaren om sitt mål till C More i halvtidspausen.

Då hade Sundsvall, efter en svajig inledning, tagit kommandot i matchen.

– Första tio är Östersund betydligt bättre och hetare. Men resten av halvleken känns bra och vi har kontrollen, sade Eriksson.

Men Östersund kom tillbaka. Dino Islamovic var nära att utjämna matchen efter en timmes spel – hans skott räddades dock på mållinjen av Sundsvalls målvakt William Eskelinen.

Tryckte på

I stället blev mittbacken Noah Sonko Sundberg, som tillbringade två år i Sundsvall, matchhjälte när han fixade en poäng åt sitt Östersund.

Sonko Sundberg hittade målet i efterspelet av en hörna och därefter pressade hemmalaget på för en seger, även om både Östersund och Sundsvall hade varsin gyllene möjlighet att avgöra matchen med bara minuter kvar av ordinarie tid. Men inte heller denna gång fick något av lagen jubla.

– Våren har inte varit så bra som vi har velat, vi har haft det tufft, säger Sundsvalls Maic Sema till C More när allsvenskan tar en månads uppehåll.