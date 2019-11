Öberg: Fick inte den återhämtning jag behövde

Foto: Nisse Schmidt/TT

Ibland blir allt runt omkring lite för mycket.

Det blev tydligt för skidskyttestjärnan Hanna Öberg, som när försäsongsträningen skulle dra igång redan kände sig sliten.

Förra säsongen innebar mer tävlande än någonsin för Hanna Öberg som följde upp OS-succén med VM-guld på hemmaplan i Östersund och flera fina världscupresultat under året.

Men framgångarna gör att allt runt omkring, som media och sponsorer, också ökar i omfattning. Kort efter den sista världscuptävlingen åkte Hanna Öberg bland annat iväg för att spela in tv-programmet ”Landskampen” på Rhodos.

– Jag fick kanske inte den återhämtning som jag hade behövt, och jag var lite sliten när träningen skulle börja, säger Hanna Öberg på plats i Idre fjäll där landslaget laddar inför säsongen.

"Jättesvårt"

Den slitna kroppen gjorde att Hanna Öberg fick lov att lägga in extra vila under sommaren. Nu är hon på banan igen och säger att hon inte tror att det är något som ska påverka henne under den stundande säsongen.

Men det var en bra erfarenhet.

– Det är jättesvårt att veta var gränsen går. Att vara elitidrottare i dag handlar om att göra alla de här andra sakerna också, vi är företagare och entreprenörer också. Och det är ju roliga saker, som jag inte velat tacka nej till. Det kan vara svårt att veta var gränsen går innan det blir för mycket, säger Öberg och fortsätter:

– Nu var jag uppe vid den här gränsen och gick kanske lite över i och med att det blev lite för mycket och lite för lite vila. Det ser jag som en erfarenhet, nu måste jag fokusera på att jag får de här dagarna där jag hinner ha lite tråkigt emellanåt och verkligen ta det lugnt och vara offline.

Förtroende för tränaren

Hanna Öberg säger att hon fick bra stöd från nye huvudtränaren Johannes Lukas som hjälpte henne att ta besluten om extra vila. Tränaren berättar också att de försöker anpassa träningen till saker Hanna Öberg gör utanför skidskyttet – som att lägga in vilodagar inför att hon tog emot Victoriapriset – eftersom man inte kan räkna sådana saker som att hon är ledig.

– Mitt förtroende för honom har bara blivit större eftersom jag känner att han har kunnat ta beslut som har blivit bra och gjort det på ett självsäkert sätt. Det får mig att bli mycket lugnare i det också, säger Öberg.