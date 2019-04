"Old town road" slår strömningsrekord i USA

Foto: Eric Lagg/AP/TT

Rapparen Lil Nas X toppar singellista Hot 100 för andra veckan i rad med låten "Old town road", som nu även har slagit rekord i antalet spelningar på strömningstjänster.

Det är remixen av "Old town road", med Billy Ray Cyrus som gästartist, som har strömmats 143 miljoner gånger på en vecka. Det är en bra bit mer än den tidigare rekordinnehavaren Drake, vars "In my feeling" strömmades 116,2 miljoner gånger under en vecka i somras.

"Old town road" har orsakat debatt i USA om vad modern countrymusik egentligen är. Låten tog sig in på Billboards listor i såväl hiphop- som countrygenren men plockades bort från den sistnämnda med motiveringen att den inte har tillräckligt många countrydrag för att kunna kategoriseras i den genren.